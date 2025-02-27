Стармер: Британия готова задействовать войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине

Великобритания готова отправить свои войска на украинскую землю и поднять самолеты в небо, чтобы обеспечить соглашение в Украине.

Источник: заявление британского премьер-министра Кира Стармера после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме

Прямая речь: "Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался".

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Детали: По словам Кира Стармера, уже 18 стран присоединяется к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине. 2 марта Великобритания примет их 18 стран для дальнейших переговоров по Украине

Стармер также отметил, что нельзя достичь такого мира, который "вознаграждает агрессора". Также он добавил, что Великобритания готова усилить свою военную помощь Украине так, "как никогда раньше".

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