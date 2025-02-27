Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Стармер: Британия готова задействовать войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине

Татьяна ОлейникЧетверг, 27 февраля 2025, 23:02
Стармер: Британия готова задействовать войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине
Кир Стармер. Фото - Getty Images

Великобритания готова отправить свои войска на украинскую землю и поднять самолеты в небо, чтобы обеспечить соглашение в Украине.

Источник: заявление британского премьер-министра Кира Стармера после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме

Прямая речь: "Я тесно сотрудничаю с европейскими лидерами и я четко заявляю, что Великобритания готова отправить сухопутные войска и поднять самолеты в воздух, чтобы поддержать соглашение, работая вместе с нашими союзниками, потому что это единственный способ, чтобы мир продолжался".

Реклама:

Детали: По словам Кира Стармера, уже 18 стран присоединяется к процессу мирных переговоров и возможной миротворческой миссии в Украине. 2 марта Великобритания примет их 18 стран для дальнейших переговоров по Украине

Стармер также отметил, что нельзя достичь такого мира, который "вознаграждает агрессора". Также он добавил, что Великобритания готова усилить свою военную помощь Украине так, "как никогда раньше".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:
  • По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.
  • США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.

Великобританиявойнапомощь Украинемиротворцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Стармер: Британия готова задействовать войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине
Трамп "не может поверить", что называл Зеленского диктатором
Трамп продлил ряд санкций против России
видеоВ Киеве авто полиции влетело во внедорожник и скрылось с места ДТП: будет служебное расследование
Чиновница Черновицкой ОВА, которая якобы не хотела сидеть рядом с ветераном, увольняется с должности
Эрдоган поговорил с Зеленским и Лавровым о возможности отправки турецких миротворцев в Украину
Все новости...
Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковщине
Россияне атаковали Сумы беспилотниками: есть пострадавшие
Трамп не верит, что Путин может нарушить "мирное соглашение"
Армия РФ нанесла удары по пригороду Харькова: есть пострадавшие
Последние новости
00:20
Трамп считает, что статья НАТО о миротворцах в Украине "не понадобится"
23:54
В "Укрэнерго" посчитали, что потребление электроэнергии выйдет к довоенному уровню за 15 лет
23:51
Трамп считает, что война в Украине закончится или скоро, или никогда
23:44
Bloomberg: ЕС обсудит назначение представителя на "мирных переговорах" по Украине
23:26
Россияне атаковали Сумы беспилотниками: есть пострадавшие
23:21
Трамп считает, что британские войска в Украине "о себе позаботятся"
23:02
Стармер: Британия готова задействовать войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине
22:39
Минкульт: Художникам и медийщикам восстановят возможность выезда за границу после согласования правительства
22:12
Трюдо обещает "немедленный и очень сильный" ответ на тарифы США
22:00
Ампутации – нет. Как в Украине врачи спасают конечности военным
Все новости...
Реклама:
Реклама: