Рятувальники показали наслідки атаки ворожих дронів на Запоріжжя

Увечері 27 лютого російські окупанти атакували Запоріжжя безпілотниками, постраждала жінка, виникли пожежі.

Джерело: ГУ ДСНС Запорізької області

Дослівно з повідомлення рятувальників: "Внаслідок влучання БпЛА в одну з багатоповерхівок сталося загоряння квартири на 7 поверсі на площі 30 кв. м. Постраждала 82-річна жінка. Травмовану каретою швидкої госпіталізували до медичного закладу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки".

Реклама:

фото: ГУ ДСНС Запорізької області

фото: ГУ ДСНС Запорізької області

фото: ГУ ДСНС Запорізької області

Деталі: Рятувальники повідомляють, що психологи ДСНС надали допомогу 43 людям, з них 4 дітей.

Крім цього, за двома іншими адресами рятувальники приборкали пожежу на відкритій території площею 40 кв. м та у гаражі на площі 30 кв. м.