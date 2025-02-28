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Спасатели показали последствия атаки вражеских дронов на Запорожье

Ольга ГлущенкоПятница, 28 февраля 2025, 01:34
Спасатели показали последствия атаки вражеских дронов на Запорожье
фото: ГУ ГСЧС Запорожской области

Вечером 27 февраля российские оккупанты атаковали Запорожье беспилотниками, пострадала женщина, возникли пожары.

Источник: ГУ ГСЧС Запорожской области

Дословно из сообщения спасателей: "В результате попадания БпЛА в одну из многоэтажек произошло возгорание квартиры на 7 этаже на площади 30 кв. м. Пострадала 82-летняя женщина. Травмированную каретой скорой госпитализировали в медицинское учреждение. Взрывной волной и обломками повреждены соседние дома".

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ФОТО: ГУ ГСЧС ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ФОТО: ГУ ГСЧС ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ФОТО: ГУ ГСЧС ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Детали: Спасатели сообщают, что психологи ГСЧС оказали помощь 43 людям, из них 4 детей.

Кроме этого, по двум другим адресам спасатели укротили пожар на открытой территории площадью 40 кв. м и в гараже на площади 30 кв. м.

Запорожьебеспилотникироссийско-украинская война
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