У російському аеропорту Шереметьєво запроваджували план "Килим"
П'ятниця, 28 лютого 2025, 02:28
В московському аеропорту Шереметьєво запроваджували план "Килим" із затримкою на прийняття і відправку авіарейсів.
Джерело: російські пабліки з посиланням на Росавіацію
Деталі: У повідомленнях зазначається, що аеропорт Шереметьєво тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси з метою "забезпечення безпеки".
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Довідково: план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.
Оновлено: Близько 4:30 російський аеропорт Шереметьєво відновив роботу.