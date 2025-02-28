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У російському аеропорту Шереметьєво запроваджували план "Килим"

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 лютого 2025, 02:28
У російському аеропорту Шереметьєво запроваджували план Килим
фото: Baza

В московському аеропорту Шереметьєво запроваджували план "Килим" із затримкою на прийняття і відправку авіарейсів.

Джерело: російські пабліки з посиланням на Росавіацію

Деталі: У повідомленнях зазначається, що аеропорт Шереметьєво тимчасово не приймає і не відправляє авіарейси з метою "забезпечення безпеки".

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Довідково: план "Килим" означає вимогу негайної посадки чи виведення з району його оголошення всіх суден, що у повітрі, крім військових і рятувальних.

Оновлено: Близько 4:30 російський аеропорт Шереметьєво  відновив роботу.

авіаРосіяаеропорт
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