В российском аэропорту Шереметьево ввели план "Ковер"
Пятница, 28 февраля 2025, 02:28
В московском аэропорту Шереметьево вводили план "Ковер" с задержкой на принятие и отправку авиарейсов.
Источник: российские паблики со ссылкой на Росавиацию
Детали: В сообщениях отмечается, что аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет авиарейсы с целью "обеспечения безопасности".
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Справка: план "Ковер" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.