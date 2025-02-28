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В российском аэропорту Шереметьево ввели план "Ковер"

Ольга ГлущенкоПятница, 28 февраля 2025, 02:28
В российском аэропорту Шереметьево ввели план Ковер
фото: Baza

В московском аэропорту Шереметьево вводили план "Ковер" с задержкой на принятие и отправку авиарейсов.

Источник: российские паблики со ссылкой на Росавиацию

Детали: В сообщениях отмечается, что аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет авиарейсы с целью "обеспечения безопасности".

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Справка: план "Ковер" означает требование немедленной посадки или вывода из района его объявления всех судов, находящихся в воздухе, кроме военных и спасательных.

авиаРосcияаэропорт
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