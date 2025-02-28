Росіяни створили новий фільтраційний табір на ТОТ – спротив

За даними національного спротиву, на окупованих у 2024 році територіях росіяни новий фільтраційний табір.

Джерело: ЦНС

Деталі: У повідомленні нацспротиву йдеться про те, що для жителів захоплених у 2024 році населених пунктів окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на 1000 осіб.

Реклама:

Дослівно ЦНС: "Населення примусово звозять туди для перевірки співпраці з Силами оборони. Водночас кожному в обов’язковій формі видають паспорт громадянина РФ".

Читайте також: "У будь-який момент їх можуть "списати": як виживають полонені чоловіки у фільтраційному таборі