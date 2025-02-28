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Росіяни створили новий фільтраційний табір на ТОТ – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 лютого 2025, 03:46
Росіяни створили новий фільтраційний табір на ТОТ – спротив
фото: ЦНС

За даними національного спротиву, на окупованих у 2024 році територіях росіяни новий фільтраційний табір.

Джерело: ЦНС

Деталі: У повідомленні нацспротиву йдеться про те, що для жителів захоплених у 2024 році населених пунктів окупанти розгорнули новий фільтраційний табір на 1000 осіб.

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Дослівно ЦНС: "Населення примусово звозять туди для перевірки співпраці з Силами оборони. Водночас кожному в обов’язковій формі видають паспорт громадянина РФ".

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окупаціяРосія
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