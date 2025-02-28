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Россияне создали новый фильтрационный лагерь на ВОТ – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 28 февраля 2025, 03:46
Россияне создали новый фильтрационный лагерь на ВОТ – сопротивление
фото: ЦНС

По данным национального сопротивления, на оккупированных в 2024 году территориях россияне новый фильтрационный лагерь.

Источник: ЦНС

Детали: В сообщении нацсопротивления говорится о том, что для жителей захваченных в 2024 году населенных пунктов оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь на 1000 человек.

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Дословно ЦНС: "Население принудительно свозят туда для проверки сотрудничества с Силами обороны. При этом каждому в обязательной форме выдают паспорт гражданина РФ".

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