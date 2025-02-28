Росіяни вдарили КАБами по громаді на Сумщині, багато пошкоджень
П'ятниця, 28 лютого 2025, 05:40
Ввечері 27 лютого російська армія атакувала Краснопільську громаду на Сумщині КАБами, пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок і 10 приватних будинків.
Джерело: Сумська ОВА
Деталі: У четвер близько 21 години росіяни завдали авіаційного удару по Краснопільській громаді, застосувавши КАБи.
Реклама:
За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок атаки росіян пошкоджені багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, прибудинкові будівлі.
Крім того, у Глухівській громаді окупани скинули вибухівку, в наслідок чого був пошкоджений газопровід низького тиску.