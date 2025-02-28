Россияне ударили УАБами по громаде на Сумщине, много повреждений
Пятница, 28 февраля 2025, 05:40
Вечером 27 февраля российская армия атаковала Краснопольскую громаду на Сумщине УАБами, повреждения получил многоквартирный дом и 10 частных домов.
Источник: Сумская ОВА
Детали: В четверг около 21 часа россияне нанесли авиационный удар по Краснопольской громаде, применив УАБы.
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По предварительным данным, люди не пострадали. В результате атаки россиян повреждены многоквартирный дом, 10 частных домов, придомовые постройки.
Кроме того, в Глуховской громаде оккупанты сбросили взрывчатку, в результате чего был поврежден газопровод низкого давления.