ЗСУ за добу знешкодили 1 060 окупантів і 54 артилерійські системи

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 060 російських загарбників та 387 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 874 560 (+1 060) осіб,

танків – 10 222 (+13) од,

бойових броньованих машин – 21 234 (+17) од,

артилерійських систем – 23 847 (+54) од,

РСЗВ – 1 303 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 274 (+172) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 38 994 (+126) од,

спеціальної техніки – 3 763 (+4) од.

Дані уточнюються.

У Генштабі додали, що в цьому звіті скоригували деякі цифри втрат РФ у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних.

Вказується, що скоригована лише загальна цифра, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.