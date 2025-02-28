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ЗСУ за добу знешкодили 1 060 окупантів і 54 артилерійські системи

Ірина БалачукП'ятниця, 28 лютого 2025, 07:44
ЗСУ за добу знешкодили 1 060 окупантів і 54 артилерійські системи
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 060 російських загарбників та 387 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 28.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 874 560 (+1 060) осіб,
  • танків – 10 222 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 21 234 (+17) од,
  • артилерійських систем – 23 847 (+54) од,
  • РСЗВ – 1 303 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 274 (+172) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38 994 (+126) од,
  • спеціальної техніки – 3 763 (+4) од.

Дані уточнюються.

У Генштабі додали, що в цьому звіті скоригували деякі цифри втрат РФ у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних.

Вказується, що скоригована лише загальна цифра, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Росіявтрати у війні
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