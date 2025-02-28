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ВСУ за сутки обезвредили 1 060 оккупантов и 54 артиллерийские системы

Ирина БалачукПятница, 28 февраля 2025, 07:44
ВСУ за сутки обезвредили 1 060 оккупантов и 54 артиллерийские системы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 1 060 российских захватчиков и 387 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 874 560 (+1 060) человек,
  • танков – 10 222 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 234 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 23 847 (+54) ед,
  • РСЗО – 1 303 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 274 (+172) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 38 994 (+126) ед,
  • специальной техники – 3 763 (+4) ед.

Данные уточняются.

В Генштабе добавили, что в этом отчете скорректировали некоторые цифры потерь РФ в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных.

Отмечается, что скорректирована только общая цифра, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

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