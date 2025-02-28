ВСУ за сутки обезвредили 1 060 оккупантов и 54 артиллерийские системы
Пятница, 28 февраля 2025, 07:44
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 1 060 российских захватчиков и 387 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 28.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 874 560 (+1 060) человек,
- танков – 10 222 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 21 234 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 23 847 (+54) ед,
- РСЗО – 1 303 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27 274 (+172) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 38 994 (+126) ед,
- специальной техники – 3 763 (+4) ед.
Данные уточняются.
В Генштабе добавили, что в этом отчете скорректировали некоторые цифры потерь РФ в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных.
Отмечается, что скорректирована только общая цифра, а потери за сутки подаются в обычном режиме.