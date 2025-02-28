В кількох областях – аварійні відключення світла

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Національна енергетична компанія "Укренерго" ввела аварійні відключення електроенергії в кількох областях України через російські атаки на енергооб’єкти.

Джерело: Укренерго у Telegram

Дослівно НЕК: "В окремих регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти".

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Деталі: Першочергово відключають промислових споживачів.

Зазначається, що побутовим споживачам світло відключатимуть лише в окремих випадках.

У ДТЕК уточнили, що зокрема екстрені відключення діють у Дніпропетровській і Донецькій областях.

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Також про відключення повідомили ПрАТ "Кіровоградобленерго" та АТ "Полтаваобленерго".