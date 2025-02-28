В нескольких областях – аварийные отключения света

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях Украины из-за российских атак на энергообъекты.

Источник: Укрэнерго в Telegram

Дословно НЭК: "В отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты".

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Детали: В первую очередь отключают промышленных потребителей.

Отмечается, что бытовым потребителям свет будут отключать только в отдельных случаях.

В ДТЭК уточнили, что в частности экстренные отключения действуют в Днепропетровской и Донецкой областях.

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Также об отключении сообщили ЧАО "Кировоградоблэнерго" и АО "Полтаваоблэнерго".