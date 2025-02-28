Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

В нескольких областях – аварийные отключения света

Ирина БалачукПятница, 28 февраля 2025, 07:59
В нескольких областях – аварийные отключения света
Фото иллюстративное с pixabay.com

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" ввела аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях Украины из-за российских атак на энергообъекты.

Источник: Укрэнерго в Telegram

Дословно НЭК: "В отдельных регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Причина введения мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты".

Реклама:

Детали: В первую очередь отключают промышленных потребителей.

Отмечается, что бытовым потребителям свет будут отключать только в отдельных случаях.

В ДТЭК уточнили, что в частности экстренные отключения действуют в Днепропетровской и Донецкой областях.

РЕКЛАМА:

Также об отключении сообщили ЧАО "Кировоградоблэнерго" и АО "Полтаваоблэнерго".

электроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В нескольких областях – аварийные отключения света
На фронте погиб Василий Ратушный 
Заявления Путина сигнализируют, что РФ не собирается идти на территориальные уступки – ISW
Соглашение о полезных ископаемых готово к подписанию – министр финансов США
Стармер: Британия готова задействовать войска и воздушные силы, чтобы обеспечить мир в Украине
Трамп "не может поверить", что называл Зеленского диктатором
Все новости...
электроэнергия
В некоторых регионах Украины начались отключения света
Россия оккупировала 18 ГВт украинской генерации за время полномасштабной войны - Галущенко
Украина увеличивает импорт электроэнергии после введения ограничений
Последние новости
08:28
Россияне более 5000 раз обстреливали украинские позиции на фронте за сутки – Генштаб
08:23
Пять экс-глав Пентагона назвали безрассудными решения Трампа об увольнении среди военных
08:12
текстМир в его голове. История ветерана, который потерял зрение, но сохранил веру в себя
07:59
В нескольких областях – аварийные отключения света
07:50
Молдова откладывает аккредитацию посла РФ из-за недружественных заявлений Кремля
07:44
ВСУ за сутки обезвредили 1 060 оккупантов и 54 артиллерийские системы
07:31
Польша в начале марта начнет депортации иностранцев, совершивших преступления
07:17
На фронте погиб Василий Ратушный 
06:44
В Каире обсуждают второй этап соглашения о прекращении огня в Газе
05:40
Россияне ударили УАБами по громаде на Сумщине, много повреждений
Все новости...
Реклама:
Реклама: