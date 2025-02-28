Росіяни понад 5000 разів обстрілювали українські позиції на фронті за добу – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 128 бойових зіткнень, найчастіше армія Росії атакувала на Покровському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (27 лютого – ред.) противник завдав одного ракетного та 91 авіаційного удару, застосував одну ракету та скинув 128 КАБ. Крім цього, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, зокрема 162 – із реактивних систем залпового вогню, а також залучив для ураження 2865 дронів-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог 6 разів намагався прорвати оборону наших військових у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 6 разів, намагаючись прорвати оборону біля Ямполівки, Торського, Зеленої Долини та Колодязів.

На Сіверському напрямку українські воїни успішно відбили 2 атаки противника в районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку окупанти 2 рази атакували біля Васюківки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 49 штурмових дій противника у напрямку Березівки, Мирного, Променя, Лисівки, Покровська, Новоукраїнки, Звірового, Котлиного, Удачного, Надіївки, Успенівки, Преображенки, Запоріжжя, Андріївки, Піщаного, Миролюбівки та Богданівки.

На Новопавлівському напрямку ворог учора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, Новополя, Новодарівки, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку росіяни 6 разів атакували позиції українських військових у районі Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупанти 9 разів штурмували позиції Сил оборони біля Степового, П’ятихаток та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ударних угруповань противника не зафіксовано.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог не проводив наступальних дій.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За добу росіяни завдали 16 авіаударів, скинувши 28 керованих авіабомб, та здійснили 405 обстрілів, зокрема 15 – із реактивних систем залпового вогню. Українські захисники відбили 11 атак окупантів.