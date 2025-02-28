Россияне более 5000 раз обстреливали украинские позиции на фронте за сутки – Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 128 боевых столкновений, чаще всего армия России атаковала на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (27 февраля – ред.) противник нанес один ракетный и 91 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 128 УАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 – из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 2865 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении враг 6 раз пытался прорвать оборону наших военных в сторону Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 6 раз, пытаясь прорвать оборону у Ямполовки, Торского, Зеленой Долины и Колодязов.

На Северском направлении украинские воины успешно отбили 2 атаки противника в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении оккупанты 2 раза атаковали у Васюковки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 штурмовых действий противника в направлении Березовки, Мирного, Луча, Лысовки, Покровска, Новоукраинки, Звирово, Котлиного, Удачного, Надиевки, Успеновки, Преображенки, Запорожья, Андреевки, Песчаного, Миролюбовки и Богдановки.

На Новопавловском направлении враг вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Новополя, Новодаровки, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении россияне 6 раз атаковали позиции украинских военных в районе Чаривного.

На Ореховском направлении оккупанты 9 раз штурмовали позиции Сил обороны у Степного, Пятихаток и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано.

На Купянском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За сутки россияне нанесли 16 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, и осуществили 405 обстрелов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники отбили 11 атак оккупантов.