Россияне более 5000 раз обстреливали украинские позиции на фронте за сутки – Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 128 боевых столкновений, чаще всего армия России атаковала на Покровском направлении.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Вчера (27 февраля – ред.) противник нанес один ракетный и 91 авиационный удар, применил одну ракету и сбросил 128 УАБ. Кроме этого, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 162 – из реактивных систем залпового огня, а также привлек для поражения 2865 дронов-камикадзе".
Детали: На Харьковском направлении враг 6 раз пытался прорвать оборону наших военных в сторону Волчанска и Кондрашовки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 6 раз, пытаясь прорвать оборону у Ямполовки, Торского, Зеленой Долины и Колодязов.
На Северском направлении украинские воины успешно отбили 2 атаки противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении оккупанты 2 раза атаковали у Васюковки и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Крымского и Торецка.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 штурмовых действий противника в направлении Березовки, Мирного, Луча, Лысовки, Покровска, Новоукраинки, Звирово, Котлиного, Удачного, Надиевки, Успеновки, Преображенки, Запорожья, Андреевки, Песчаного, Миролюбовки и Богдановки.
На Новопавловском направлении враг вчера совершил 16 атак в районах Константинополя, Новополя, Новодаровки, Скудного и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении россияне 6 раз атаковали позиции украинских военных в районе Чаривного.
На Ореховском направлении оккупанты 9 раз штурмовали позиции Сил обороны у Степного, Пятихаток и Каменского.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования ударных группировок противника не зафиксировано.
На Купянском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За сутки россияне нанесли 16 авиаударов, сбросив 28 управляемых авиабомб, и осуществили 405 обстрелов, в том числе 15 – из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники отбили 11 атак оккупантов.