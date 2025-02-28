Росія атакувала 208-ма дронами, 107 вдалося збити, ще 97 – не долетіли до цілі

Від вечора 27 лютого російські військові атакували Україну 208-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів; 204 дрони не долетіли до своєї цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00 підтверджено збиття 107-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.



97 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.



Повідомляється, що загарбники запускали дрони з напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.