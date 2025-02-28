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Россия атаковала 208-ю дронами, 107 удалось сбить, еще 97 – не долетели до цели

Ирина БалачукПятница, 28 февраля 2025, 09:27
Россия атаковала 208-ю дронами, 107 удалось сбить, еще 97 – не долетели до цели
Сбитый "Шахед". Фото из Telegram ГПСУ

С вечера 27 февраля российские военные атаковали Украину 208-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 204 дрона не долетели до своей цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram 

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 107-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

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97 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

Детали: В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье.

Сообщается, что захватчики запускали дроны с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.

Воздушные силы ВСУбеспилотникиПВО
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