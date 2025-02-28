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В ОП розкрили деталі візиту Зеленського у США

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 лютого 2025, 09:46
В ОП розкрили деталі візиту Зеленського у США
Трамп і Зеленський фото Getty Images

Візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів 28 лютого почнеться із зустрічі з сенаторами, після чого він поїде на зустріч з Дональдом Трампом, повідомили в Офісі президента України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ОП

Деталі: Програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.

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Після того він вирушить до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, що розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.

На 13:00 за Вашингтоном заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.

Перед тим відбудеться підписання так званої "угоди про надра" –  Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

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Далі Володимир Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

Що було раніше:

  • У четвер 27 лютого, напередодні зустрічі, Дональд Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав Володимира Зеленського диктатором.
  • Також він заявив, що довго знає правителя Росії Владіміра Путіна і не вірить, що той порушить мирну угоду про припинення російсько-української війни, коли вона буде укладена.

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про тещо означає угода про корисні копалини для Києва та Вашингтона

ЗеленськийТрампСША
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