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В ОП раскрыли детали визита Зеленского в США

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 28 февраля 2025, 09:46
В ОП раскрыли детали визита Зеленского в США
Трамп и Зеленский фото Getty Images

Визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты 28 февраля начнется со встречи с сенаторами, после чего он поедет на встречу с Дональдом Трампом, сообщили в Офисе президента Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ОП

Детали: Программа визита начнется с утренней встречи Зеленского с сенаторами США.

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После этого он отправится в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая начнется около 11:00 по Вашингтону (18:00 по Киеву) в Овальном кабинете. Перед встречей предусмотрены короткие заявления для СМИ.

На 13:00 по Вашингтону запланированы заявления обоих президентов для СМИ и совместная пресс-конференция.

Перед тем состоится подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.

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Далее Владимир Зеленский отправится в Институт Хадсона, а вечером встретится с представителями украинской общины в Украинском доме.

Что предшествовало:

  • В четверг 27 февраля, накануне встречи, Дональд Трамп выразил удивление тем, что ранее несколько раз назвал Владимира Зеленского диктатором.
  • Также он заявил, что долго знает правителя России Владимира Путина и не верит, что тот нарушит мирное соглашение о прекращении российско-украинской войны, когда оно будет заключено.

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о томчто означает соглашение о полезных ископаемых для Киева и Вашингтона

ЗеленскийТрампСША
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