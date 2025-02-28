Мінрозвитку пояснило, чому закрили "Шлях" для перевізників гуманітарки

Міністерство розвитку громад розтлумачило, що не реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги, тож надалі механізм виїзду за гумвантажами військовозобов’язаними чоловіками має напрацювати та запровадити Мінсоцполітики.

Джерело: пресслужба відомства

Дослівно: "Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення система "Шлях" функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами.

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Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги. Водночас Міністерство розвитку громад та територій не є профільним органом, що формує та реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги. Таку політику формує Мінсоцполітики, що надалі за дорученням уряду спільно з Міноборони опрацює питання виїзду за кордон за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками".

Деталі: Зазначається, що уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом із Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.

Що передувало: За результатами засідання Кабінету міністрів 25 лютого було схвалено зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами.

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Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".

Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях".

Тобто можуть перетнути кордон ті, хто виключений з військового обліку, має 3 дітей, або інші правові підстави для перетину кордону.

Додатково: За даними Держприкордонслужби, які в телеетері озвучив її речник Андрій Демченко, водії, які перетинали кордон України за гуманітарними або медичними вантажами, становили невеликий відсоток від усіх чоловіків, які перетинають кордон на виїзд – близько 3%. На першому місці – 50% – водії, які здійснюють саме міжнародні перевезення, і для яких власне створювалася система "Шлях",

На другому– особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки чи ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю.