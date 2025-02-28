Мінрозвитку пояснило, чому закрили "Шлях" для перевізників гуманітарки
Міністерство розвитку громад розтлумачило, що не реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги, тож надалі механізм виїзду за гумвантажами військовозобов’язаними чоловіками має напрацювати та запровадити Мінсоцполітики.
Джерело: пресслужба відомства
Дослівно: "Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення система "Шлях" функціонувала для реєстрації для виїзду водіїв комерційного транспорту ліцензованих перевізників та водіїв, що прямують за гуманітарними вантажами.
Систему запустило Міністерство розвитку громад та територій для забезпечення сталої логістики, перевезення вантажів та гуманітарної допомоги. Водночас Міністерство розвитку громад та територій не є профільним органом, що формує та реалізує політику у сфері гуманітарної допомоги. Таку політику формує Мінсоцполітики, що надалі за дорученням уряду спільно з Міноборони опрацює питання виїзду за кордон за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками".
Деталі: Зазначається, що уряд доручив Мінсоцполітики, що формує політику у сфері гуманітарної допомоги, разом із Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаними чоловіками.
Що передувало: За результатами засідання Кабінету міністрів 25 лютого було схвалено зміни до постанови №57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, що прямують за гуманітарними та медичними вантажами.
Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі "Шлях".
Тож водії, що прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи "Шлях".
Тобто можуть перетнути кордон ті, хто виключений з військового обліку, має 3 дітей, або інші правові підстави для перетину кордону.
Додатково: За даними Держприкордонслужби, які в телеетері озвучив її речник Андрій Демченко, водії, які перетинали кордон України за гуманітарними або медичними вантажами, становили невеликий відсоток від усіх чоловіків, які перетинають кордон на виїзд – близько 3%. На першому місці – 50% – водії, які здійснюють саме міжнародні перевезення, і для яких власне створювалася система "Шлях",
На другому– особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки чи ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю.