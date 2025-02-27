Без "Шляху": чоловіки, які їдуть по гуманітарку, перетинатимуть кордон на загальних підставах – ДПСУ

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, від 27 лютого перетинатимуть кордон на загальних підставах – відповідні зміни у Правила перетину держкордону вніс уряд.

Джерело: ДПСУ в Telegram, речник прикордонслужби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Дослівно Держприкордонслужба: "Відсьогодні (27 лютого – ред.) під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах".



Деталі: Відповідні зміни внесені у Постанову КМУ від 27.01.1995 № 57 Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України.

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Як пояснив УП речник ДПСУ Андрій Демченко, раніше чоловіки, які виїжджали за кордон по гуманітарні та медичні вантажі, мали бути внесені у систему "Шлях". Рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або обласні військові адміністрації.

Пряма мова Демченка: "Відсьогодні ця норма більше не діє. Відтепер чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, мають відповідати загальним умовам перетину кордону. Тобто можуть перетнути кордон ті, хто виключений з військового обліку, має 3 дітей, або інші правові підстави для перетину кордону".

Він додав, що оскільки рішення вже вступило в дію, то нині прикордонники вже не випускають осіб, які не відповідають загальним умовам перетину кордону.

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