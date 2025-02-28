Минразвития объяснило, почему закрыли "Шлях" для перевозчиков гуманитарки

Министерство развития общин растолковало, что не реализует политику в сфере гуманитарной помощи, поэтому в дальнейшем механизм выезда за гумгрузами военнообязанными мужчинами должно наработать и ввести Минсоцполитики.

Источник: пресс-служба ведомства

Дословно: "Напомним, что с начала полномасштабного вторжения система "Шлях" функционировала для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами.

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Систему запустило Министерство развития общин и территорий для обеспечения устойчивой логистики, перевозки грузов и гуманитарной помощи. В то же время Министерство развития общин и территорий не является профильным органом, который формирует и реализует политику в сфере гуманитарной помощи. Такую политику формирует Минсоцполитики, которое в дальнейшем по поручению правительства совместно с Минобороны проработает вопрос выезда за границу за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами".

Детали: Отмечается, что правительство поручило Минсоцполитики, которое формирует политику в сфере гуманитарной помощи, вместе с Минобороны разработать механизм выезда за гуманитарными грузами военнообязанными мужчинами.

Что предшествовало: По результатам заседания Кабинета министров 25 февраля были одобрены изменения в постановление №57, касающиеся выезда за границу водителей, следующих за гуманитарными и медицинскими грузами.

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Согласно этим изменениям, выезд таких водителей будет возможен на общих основаниях, а не по регистрации в системе "Шлях".

Поэтому водители, следующие за медицинскими и гуманитарными грузами, должны иметь другие, предусмотренные постановлением № 57, основания для пересечения границы, поскольку Министерство развития общин и территорий и областные военные администрации не будут вносить водителей в систему "Шлях".

То есть могут пересечь границу те, кто исключен из воинского учета, имеет 3 детей, или другие правовые основания для пересечения границы.

Дополнительно: По данным Госпогранслужбы, которые в телеэфире озвучил ее спикер Андрей Демченко, водители, которые пересекали границу Украины за гуманитарными или медицинскими грузами, составляли небольшой процент от всех мужчин, пересекающих границу на выезд – около 3%. На первом месте – 50% – водители, которые осуществляют именно международные перевозки, и для которых собственно создавалась система "Шлях",

На втором – лица с инвалидностью, многодетные мужчины или те, кто сопровождает лиц с инвалидностью.