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ОП: Угода про надра із США матиме додатки про гарантії безпеки Україні

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 лютого 2025, 11:40
ОП: Угода про надра із США матиме додатки про гарантії безпеки Україні
Михайло Подоляк, фото: скриншот

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що рамкова "угода про копалини" із США міститиме додатки щодо економічної співпраці та гарантій безпеки для України.

Джерело: Подоляк в етері національного телемарафону

Пряма мова Подоляка: "Я хочу, щоб ми правильно розставили зразу акценти. Багато є спекулятивних елементів навколо цієї угоди (про копалини - ред.). А це є рамковий документ, який відкриває шлях до стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами.

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…угода буде мати додатків декілька. Деякі будуть прописані… чіткі, з цифрами, будуть прописувати інвестиційні програми, розподіл прибутку від спільної розробки мінералів. Інші додатки будуть описувати безпекові гарантії (для України – ред.). Тобто, що Сполучені Штати мають надавати Україні в рамках протидії Російській Федерації. Тому що війна нікуди не зникне".

Нагадаємо: 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до США на зустріч з Трампом, під час цього візиту заплановане підписання рамкової угоди про надра.

Що було раніше:

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  • Зеленський планує запитати Трампа, серед іншого, про те, чи припиниться підтримка України з боку Сполучених Штатів та на що може розраховувати Україна, а також запитає про переговори Вашингтона й Москви стосовно України. 
  • Зеленський зазначив, що питання гарантій безпеки в контексті "угоди про надра" зі США є для нього принциповим, і від майбутньої розмови з Трампом залежатиме, чи матиме вона успіх. 

Читайте повний текст "угоди про копалини" між Україною та США

Також читайте розбір редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка про те, що саме означає ця угода для Києва та Вашингтона

СШАУкраїна
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