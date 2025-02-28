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ОП: Соглашение о недрах с США будет иметь приложения о гарантиях безопасности Украине

Станислав ПогориловПятница, 28 февраля 2025, 11:40
ОП: Соглашение о недрах с США будет иметь приложения о гарантиях безопасности Украине
Михаил Подоляк, фото: скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что рамочное "соглашение об ископаемых" с США будет содержать приложения по экономическому сотрудничеству и гарантий безопасности для Украины.

Источник: Подоляк в эфире национального телемарафона

Прямая речь Подоляка: "Я хочу, чтобы мы правильно расставили сразу акценты. Много спекулятивных элементов вокруг этого соглашения. А это рамочный документ, который открывает путь к стратегическому партнерству с Соединенными Штатами.

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...соглашение будет иметь несколько приложений. Некоторые будут прописаны... четкие, с цифрами, будут прописывать инвестиционные программы, распределение прибыли от совместной разработки минералов. Другие приложения будут описывать гарантии безопасности (для Украины - ред.). То есть, что Соединенные Штаты должны предоставлять Украине в рамках противодействия Российской Федерации. Потому что война никуда не исчезнет".

Напомним:  28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом, во время этого визита запланировано подписание рамочного соглашения о недрах.

Предыстория:

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  • Зеленский планирует спросить Трампа, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.
  • Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли он иметь успех.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о томчто именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона

СШАУкраина
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