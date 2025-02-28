ОП: Соглашение о недрах с США будет иметь приложения о гарантиях безопасности Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что рамочное "соглашение об ископаемых" с США будет содержать приложения по экономическому сотрудничеству и гарантий безопасности для Украины.

Источник: Подоляк в эфире национального телемарафона

Прямая речь Подоляка: "Я хочу, чтобы мы правильно расставили сразу акценты. Много спекулятивных элементов вокруг этого соглашения. А это рамочный документ, который открывает путь к стратегическому партнерству с Соединенными Штатами.

Реклама:

...соглашение будет иметь несколько приложений. Некоторые будут прописаны... четкие, с цифрами, будут прописывать инвестиционные программы, распределение прибыли от совместной разработки минералов. Другие приложения будут описывать гарантии безопасности (для Украины - ред.). То есть, что Соединенные Штаты должны предоставлять Украине в рамках противодействия Российской Федерации. Потому что война никуда не исчезнет".

Напомним: 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом, во время этого визита запланировано подписание рамочного соглашения о недрах.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Зеленский планирует спросить Трампа, среди прочего, о том, прекратится ли поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов и на что может рассчитывать Украина, а также спросит о переговорах Вашингтона и Москвы относительно Украины.

Зеленский отметил, что вопрос гарантий безопасности в контексте "соглашения о недрах" с США является для него принципиальным, и от предстоящего разговора с Трампом будет зависеть, будет ли он иметь успех.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США

Также читайте разбор редактора "ЕвроПравды" Сергея Сидоренко о том, что именно означает это соглашение для Киева и Вашингтона