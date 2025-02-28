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Сили оборони знищили склад термобаричних боєприпасів ворога на Донеччині

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 лютого 2025, 13:08
Сили оборони знищили склад термобаричних боєприпасів ворога на Донеччині
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В ніч на 28 лютого Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За повідомленням військових, це сталося в районі у районі Селидового.

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Окрім того, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Там результати ураження уточнюються, вказано в повідомленні.

Генштабвійна
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