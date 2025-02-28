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Силы обороны уничтожили склад термобарических боеприпасов врага в Донецкой области

Валентина РоманенкоПятница, 28 февраля 2025, 13:08
Силы обороны уничтожили склад термобарических боеприпасов врага в Донецкой области
скриншот

В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: По сообщению военных, это произошло в районе в районе Селидово.

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Кроме того, нанесено поражение по еще трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Там результаты поражения уточняются, отмечено в сообщении.

Генштабвойна
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