У Маріуполі підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ – міськрада

В ніч на 28 лютого у Маріуполі підірвали автомобіль, в якому перебував представник російської Федеральної служби безпеки, він потрапив у реанімацію.

Джерело: міськрада Маріуполя з посиланням на Маріуполь спротив, джерела УП

Дослівно міськрада: "Сьогодні вночі біля 01:00 в Приморському районі члени Маріупольського Спротиву підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ. Наразі постраждалий перебуває у реанімації".

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Деталі: Як повідомили у міськраді, після інциденту російські силовики та служба безпеки РФ посилили комплексні пошукові заходи. Українські партизани обіцяють пізніше повідомити деталі операції.

За даними джерел "Української правди", за спецоперацією стоїть Головне управління розвідки МОУ.