В Мариуполе взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ – горсовет
Пятница, 28 февраля 2025, 14:53
В ночь на 28 февраля в Мариуполе взорвали автомобиль, в котором находился представитель российской Федеральной службы безопасности, он попал в реанимацию.
Источник: горсовет Мариуполя со ссылкой на Мариупольское сопротивление, источники УП
Дословно горсовет: "Сегодня ночью около 01:00 в Приморском районе члены Мариупольского Сопротивления взорвали автомобиль с сотрудником ФСБ. Сейчас пострадавший находится в реанимации".
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Детали: Как сообщили в горсовете, после инцидента российские силовики и служба безопасности РФ усилили комплексные поисковые мероприятия. Украинские партизаны обещают позже сообщить детали операции.
По данным источников "Украинской правды", за спецоперацией стоит Главное управление разведки МОУ.