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Росіяни обстріляли три громади Донеччини: є жертви

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 лютого 2025, 14:57
Росіяни обстріляли три громади Донеччини: є жертви
фото Getty Images

Російські війська продовжують обстрілювати з різних видів озброєння населені пункти Донеччини: 28 лютого троє цивільних загинули та двоє зазнали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Так зранку 28 лютого окупанти атакували з FPV-дрону Лиман. Внаслідок вибуху БпЛА тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали двоє чоловіків 61 та 62 років, які їхали велосипедами.

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Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, де від артилерійського обстрілу загинула 53-річна місцева жителька.

Ще один ворожий безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Під час перебування на вулиці зазнав мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення 56-річний цивільний.

Крім того, ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії Костянтинівку. З мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом стегна було ушпиталено 49-річну жінку.

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В населених пунктах пошкоджено житлові будинки, магазин, лінію електромережі.

Донецька областьвійна
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