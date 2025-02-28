Росіяни обстріляли три громади Донеччини: є жертви

Російські війська продовжують обстрілювати з різних видів озброєння населені пункти Донеччини: 28 лютого троє цивільних загинули та двоє зазнали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Так зранку 28 лютого окупанти атакували з FPV-дрону Лиман. Внаслідок вибуху БпЛА тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали двоє чоловіків 61 та 62 років, які їхали велосипедами.

Реклама:

Також під приціл окупантів потрапив Мирноград, де від артилерійського обстрілу загинула 53-річна місцева жителька.

Ще один ворожий безпілотник влучив по околицях селища Ставки Лиманської територіальної громади. Під час перебування на вулиці зазнав мінно-вибухову й черепно-мозкову травми та осколкові поранення 56-річний цивільний.

Крім того, ворог накрив вогнем зі ствольної артилерії Костянтинівку. З мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом стегна було ушпиталено 49-річну жінку.

РЕКЛАМА:

В населених пунктах пошкоджено житлові будинки, магазин, лінію електромережі.