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Россияне обстреляли три общины Донетчины: есть жертвы

Валентина РоманенкоПятница, 28 февраля 2025, 14:57
Россияне обстреляли три общины Донетчины: есть жертвы
фото Getty Images

Российские войска продолжают обстреливать из различных видов вооружения населенные пункты Донецкой области: 28 февраля трое гражданских погибли и двое получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Так утром 28 февраля оккупанты атаковали с FPV-дрона Лиман. В результате взрыва БпЛА телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили двое мужчин 61 и 62 лет, которые ехали на велосипедах.

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Также под прицел оккупантов попал Мирноград, где от артиллерийского обстрела погибла 53-летняя местная жительница.

Еще один вражеский беспилотник попал по окрестностям поселка Ставки Лиманской территориальной громады. Во время пребывания на улице получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и осколочные ранения 56-летний гражданский.

Кроме того, враг накрыл огнем из ствольной артиллерии Константиновку. С минно-взрывной травмой и открытым переломом бедра была госпитализирована 49-летняя женщина.

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В населенных пунктах повреждены жилые дома, магазин, линия электросети.

Донецкая областьвойна
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