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Понад 5 млн євро на дрони і РЕБ для України: у Литві назвали фінальні підсумки збору

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 28 лютого 2025, 15:47
Понад 5 млн євро на дрони і РЕБ для України: у Литві назвали фінальні підсумки збору
фото: скриншот

У рамках акції Radarom!, що проходила у лютому, литовські громадяни та бізнес зібрали на безпілотники і засоби протидії ворожим БПЛА понад 5 млн євро, перші 25 дронів вже в Україні. Внески від бізнесу складають майже третину зібраної суми.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ініціативи

Деталі: Оргкомітет Radarom! уточнив результати великого збору на підтримку України, що проходив з 3 лютого по 24 лютого. Акцію організував суспільний мовник LRT спільно з ініціативами Blue / Yellow, Laisvės TV і Stiprūs kartu.

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За фінальними цифрами, литовські громадяни і компанії задонатили 5 737 028 євро. Це на понад 100 тисяч євро більше за суму, яку попередньо назвали одразу після завершення акції. 

Внески від бізнесу складають майже третину зібраної суми. Вже у перші години долучились AB Telia Lietuva і SBA Grupė, які пожертвували по 100 тисяч євро. Слідом за ними до збору долучилися десятки компаній, повний перелік яких наводять на сайті ініціативи radarom lt.   

Литовська компанія NT Service зробила внесок у вигляді 50 антидронових комплексів "SkyWiper-MOTO", вартість яких складає близько 200 тисяч євро.

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Кошти спрямують на придбання безпілотників для Сил оборони України, а також засоби протидії ворожим безпілотникам. 

Перші 25 литовських дронів, куплені під час акції Radarom!, українські військові вже отримали. Найближчим часом бійцям також мають надійти 100 FPV-дронів Prodrone7, 20 FPV-дронів "Бабай 10" та 100 FPV-дронів "Хижак 10", виготовлених в Україні.

"Ми бачимо, що нині здригається фундамент західного світу, тож зараз як ніколи необхідно підтримати українців і показати, що вони – не одні. Хочу подякувати всім, хто долучився до акції, – її організаторам, партнерам, кожному литовцю, підприємствам та організаціям, які зробили пожертви. Усі разом ми вкотре довели, що не опустимо рук доти, доки війна не буде закінчена", – зазначила генеральна директорка LRT Моніка Гарбачяускайте-Будрене.  

Дві третини коштів, зібраних під час акції, будуть призначені на закупівлю дронів та антидронів, виготовлених у Литві, третина – для вироблених в Україні.  Дрони та антидрони відповідально підбере Blue / Yellow, керуючись багаторічним досвідом.

Литвадопомога Українібезпілотники
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