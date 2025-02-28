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Более 5 млн евро на дроны и РЭБ для Украины: в Литве назвали финальные итоги сбора

Мария Емец, Станислав ПогориловПятница, 28 февраля 2025, 15:47
Более 5 млн евро на дроны и РЭБ для Украины: в Литве назвали финальные итоги сбора
фото: скриншот

В рамках акции Radarom!, проходившей в феврале, литовские граждане и бизнес собрали на беспилотники и средства противодействия вражеским БПЛА более 5 млн евро, первые 25 дронов уже в Украине. Взносы от бизнеса составляют почти треть собранной суммы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу инициативы

Детали: Оргкомитет Radarom! уточнил результаты большого сбора в поддержку Украины, который проходил с 3 февраля по 24 февраля. Акцию организовал общественный вещатель LRT совместно с инициативами Blue / Yellow, Laisvės TV и Stiprūs kartu.

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По финальным цифрам, литовские граждане и компании задонатили 5 737 028 евро. Это более чем на 100 тысяч евро больше суммы, которую предварительно назвали сразу после завершения акции.

Взносы от бизнеса составляют почти треть собранной суммы. Уже в первые часы присоединились AB Telia Lietuva и SBA Grupė, которые пожертвовали по 100 тысяч евро. Вслед за ними к сбору присоединились десятки компаний, полный перечень которых приводится на сайте инициативы radarom lt.

Литовская компания NT Service сделала вклад в виде 50 антидронових комплексов SkyWiper-MOTO, стоимость которых составляет около 200 тысяч евро.

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Средства направят на приобретение беспилотников для Сил обороны Украины, а также средства противодействия вражеским беспилотникам.

Первые 25 литовских дронов, купленные во время акции Radarom!, украинские военные уже получили. В ближайшее время бойцам также должны поступить 100 FPV-дронов Prodrone7, 20 FPV-дронов "Бабай 10" и 100 FPV-дронов "Хищник 10", изготовленных в Украине.

"Мы видим, что сейчас содрогается фундамент западного мира, поэтому сейчас как никогда необходимо поддержать украинцев и показать, что они – не одни. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к акции, – ее организаторов, партнеров, каждого литовца, предприятия и организации, которые сделали пожертвования. Все вместе мы в очередной раз доказали, что не опустим рук до тех пор, пока война не будет закончена", – отметила генеральный директор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене.

Две трети средств, собранных во время акции, будут предназначены на закупку дронов и антидронов, изготовленных в Литве, треть – для произведенных в Украине. Дроны и антидроны ответственно подберет Blue / Yellow, руководствуясь многолетним опытом.

Литвапомощь Украинебеспилотники
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