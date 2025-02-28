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Компенсація за житло: ВАКС виправдав екснардепа від "Опозиційного блоку"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 лютого 2025, 15:52
Компенсація за житло: ВАКС виправдав екснардепа від Опозиційного блоку
Долженков. фото з Facebook екснардепа

28 лютого Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким визнав народного депутата Верховної Ради 8 скликання Олександра Долженкова невинуватим у незаконному отриманні майже 700 тисяч грн компенсації на оренду житла у Києві.

Джерело: ВАКС, Антикорупційна прокуратура, "Українська правда"

Деталі: Зазначається, що екснардепа виправдали у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

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Суд також залишив без розгляду цивільний позов Управління справами апарату ВР України, пред’явлений до екснардепа про відшкодування майнової шкоди у розмірі 691 540 грн. Крім того, скасовано арешт, накладений ухвалою Апеляційної палати ВАКС на його майно.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів із дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

САП повідомила, що вже готує апеляційну скаргу.

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Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.

У прокуратурі наполягають, що в межах досудового розслідування було встановлено, що колишній народний депутат попри наявність власного житла незаконно одержав компенсацію за винайм житла із бюджету апарату Верховної Ради, передбачену народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

Що передувало: САП та НАБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату від "Опозиційного блоку" Олександру Долженкову 1 грудня 2022 року.

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