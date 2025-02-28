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Компенсация за жилье: ВАКС оправдал экс-нардепа от "Оппозиционного блока"

Валентина РоманенкоПятница, 28 февраля 2025, 15:52
Компенсация за жилье: ВАКС оправдал экс-нардепа от Оппозиционного блока
Долженков. фото с Facebook экс-нардепа

28 февраля Высший антикоррупционный суд вынес приговор, которым признал народного депутата Верховной Рады 8 созыва Александра Долженкова невиновным в незаконном получении почти 700 тысяч грн компенсации на аренду жилья в Киеве.

Источник: ВАКС, Антикоррупционная прокуратура, "Украинская правда"

Детали: Отмечается, что экс-нардепа оправдали в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

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Суд также оставил без рассмотрения гражданский иск Управления делами аппарата ВР Украины, предъявленный к экс-нардепу о возмещении имущественного ущерба в размере 691 540 грн. Кроме того, отменен арест, наложенный постановлением Апелляционной палаты ВАКС на его имущество.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

САП сообщила, что уже готовит апелляционную жалобу.

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Прокурор САП не согласен с указанным решением суда и будет отстаивать свою позицию в суде апелляционной инстанции.

В прокуратуре настаивают, что в рамках досудебного расследования было установлено, что бывший народный депутат несмотря на наличие собственного жилья незаконно получил компенсацию за наем жилья из бюджета аппарата Верховной Рады, предусмотренную народным депутатам, которые не имели собственного жилья в столице.

Что предшествовало: САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату от "Оппозиционного блока" Александру Долженкову 1 декабря 2022 года.

Антикоррупционный судАнтикоррупционная прокуратураВерховная Рада
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