Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили деталі майбутнього рішення саміту ЄС

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 28 лютого 2025, 17:28
Гарантії безпеки для України: ЗМІ розкрили деталі майбутнього рішення саміту ЄС
Ілюстративне фото: Getty Images

Лідери країн ЄС 6 березня на саміті з безпеки України та Європи планують ухвалити комюніке, в якому йдеться про необхідність надійних гарантій безпеки для України у будь-яких потенційних переговорах про завершення війни, повідомляє "Суспільне", яке отримало проєкт документа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне"

Деталі: Згідно з документом, країни-члени ЄС хочуть визначити власну позицію щодо потенційних мирних переговорів про завершення російсько-української війни та відзначити важливість присутності ЄС на цих переговорах.

Реклама:

У контексті потенційних мирних переговорів Єврорада відзначить важливість наступних принципів: не може бути переговорів щодо України без України; не може бути переговорів про європейську безпеку без участі Європи; безпека України та Європи пов’язані; перемир’я може відбутися лише в рамках всеосяжної мирної угоди; будь-яка така угода повинна супроводжуватися міцними та надійними гарантіями безпеки для України.

"Досягнення "миру через силу" вимагає, щоб Україна перебувала в найсильнішій можливій позиції. Це стосується як до, так і під час та після переговорів для припинення війни. З цією метою Європейський Союз залишається відданим, в координації з партнерами-однодумцями, наданню посиленої політичної, фінансової, економічної, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки Україні та її народу", – йдеться у проєкті.

"Суспільне" також отримало інформацію, про яку раніше повідомило агентство Bloomberg, що ЄС розглядає можливість призначення спеціального представника на потенційних мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес
Україна та США не підписали угоду про надра
доповнено, відеоЗеленський достроково залишає Білий дім
відеоЗеленський при камерах посперечався із Трампом і Венсом
фотоЗеленський показав Трампу фото українських військових до і після російського полону
Енергетики запровадили аварійні відключення світла у деяких регіонах
Усі новини...
У Маріуполі підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ – міськрада
Кабмін дозволив цивільним, що були в полоні, отримати відстрочку від мобілізації
Генштаб: Повітряні сили уразили прикордонну заставу ФСБ РФ
Останні новини
22:19
NBC News: Держдеп США зупинив ініціативу по підтримці енергосистеми України
22:17
Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес
22:11
Європейські лідери продовжують підтримувати Україну після скандалу в Білому домі
22:00
Прем’єр Норвегії: звинувачення Трампа "є глибоко необґрунтованими"
21:48
ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки
21:41
Іспанський прем’єр підтримав Україну та тлі сварки у Білому домі
21:25
Зеленський подякував Штатам і Трампу після публічної суперечки
21:24
Макрон відреагував на перепалку в Білому домі: Треба поважати тих, хто бореться
21:24
Економічні новини 28 лютого: зрив угоди про надра, уряд змінив порядок бронювання
21:17
Білий дім: Трамп ще не виключає підписання угоди про копалини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: