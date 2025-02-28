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Гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли детали будущего решения саммита ЕС

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 28 февраля 2025, 17:28
Гарантии безопасности для Украины: СМИ раскрыли детали будущего решения саммита ЕС
Иллюстративное фото: Getty Images

Лидеры стран ЕС 6 марта на саммите по безопасности Украины и Европы планируют принять коммюнике, в котором говорится о необходимости надежных гарантий безопасности для Украины в любых потенциальных переговорах о завершении войны, сообщает "Суспільне", которое получило проект документа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне"

Детали: Согласно документу, страны-члены ЕС хотят определить свою позицию относительно потенциальных мирных переговоров о завершении российско-украинской войны и отметить важность присутствия ЕС на этих переговорах.

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В контексте потенциальных мирных переговоров Евросовет отметит важность следующих принципов: не может быть переговоров по Украине без Украины; не может быть переговоров о европейской безопасности без участия Европы; безопасность Украины и Европы связаны; перемирие может состояться только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения; любое такое соглашение должно сопровождаться прочными и надежными гарантиями безопасности для Украины.

"Достижение "мира через силу" требует, чтобы Украина находилась в самой сильной возможной позиции, как до, так и во время и после переговоров для прекращения войны. С этой целью Европейский Союз остается преданным, в координации с партнерами-единомышленниками, предоставлению усиленной политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине и ее народу", – говорится в проекте.

"Суспільне" также получило информацию, о которой ранее сообщило агентство Bloomberg, что ЕС рассматривает возможность назначения специального представителя на потенциальных мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.

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