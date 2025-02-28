Генштаб: Повітряні сили уразили прикордонну заставу ФСБ РФ
Авіація Повітряних сил ЗСУ успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ у населеному пункті Біла Березка Брянської області РФ.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Зазначається, що внаслідок точкового ураження 27 лютого було знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій.
У Генштабі стверджують, що це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.
Дослівно: "Цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України".