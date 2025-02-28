Генштаб: Повітряні сили уразили прикордонну заставу ФСБ РФ

Авіація Повітряних сил ЗСУ успішно завдала удару по прикордонній заставі ФСБ у населеному пункті Біла Березка Брянської області РФ.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Зазначається, що внаслідок точкового ураження 27 лютого було знищено важливу військову інфраструктуру противника, зокрема засоби зв’язку, підсилювачі сигналу, обладнання для супутникового зв’язку та інші технічні засоби, що використовувалися для координації бойових дій.

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У Генштабі стверджують, що це суттєво знизило можливості противника щодо управління силами та засобами в регіоні.

Дослівно: "Цей удар – черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати втрат ворогу, доки останній російський загарбник не покине територію України".