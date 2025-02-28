Генштаб: Воздушные силы поразили пограничную заставу ФСБ РФ
Авиация Воздушных сил ВСУ успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ в населенном пункте Белая Березка Брянской области РФ.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Отмечается, что в результате точечного поражения 27 февраля была уничтожена важная военная инфраструктура противника, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий.
В Генштабе утверждают, что это существенно снизило возможности противника по управлению силами и средствами в регионе.
Дословно: "Этот удар – очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины".