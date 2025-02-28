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Мерц про європейський контингент в Україні: потрібно взяти уроки з досвіду в Афганістані

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко П'ятниця, 28 лютого 2025, 18:33
Мерц про європейський контингент в Україні: потрібно взяти уроки з досвіду в Афганістані
ФРІДРІХ МЕРЦ, GETTY IMAGES

Лідер ХДС Фрідріх Мерц, який стане наступним канцлером Німеччини, стримано висловився щодо дебатів про європейські війська в Україні після укладення мирної угоди.

Джерело: Мерц в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Європейська правда"

Деталі: Мерц наразі не вірить, що російське керівництво готове погодитись на європейські війська на території України в рамках мирного договору або хоча б угоди про припинення вогню. Однак Німеччина, за його словами, зробила б свій внесок у забезпечення безпеки України.

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Утім, стосовно перспективи відправки військ Мерц висловився доволі стримано.

"Ми зрозуміли, що не варто нікуди заходити, якщо не знаєш, як звідти вийти. Ми повинні взяти уроки з досвіду в Афганістані", – сказав він в інтерв'ю.

Напередодні виборів 23 лютого Мерц заявив, що вважає передчасними розмови про можливість участі Німеччини у потенційному контингенті союзників в рамках гарантій безпеки для України.

НімеччинаУкраїнамиротворцівійна
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