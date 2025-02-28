Мерц о европейском контингенте в Украине: нужно извлечь уроки из опыта в Афганистане

Лидер ХДС Фридрих Мерц, который станет следующим канцлером Германии, сдержанно высказался относительно дебатов о европейских войсках в Украине после заключения мирного соглашения.

Источник: Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Европейская правда"

Детали: Мерц пока не верит, что российское руководство готово согласиться на европейские войска на территории Украины в рамках мирного договора или хотя бы соглашения о прекращении огня. Однако Германия, по его словам, сделала бы свой вклад в обеспечение безопасности Украины.

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Впрочем, относительно перспективы отправки войск Мерц высказался довольно сдержанно.

"Мы поняли, что не стоит никуда заходить, если не знаешь, как оттуда выйти. Мы должны извлечь уроки из опыта в Афганистане", – сказал он в интервью.

Накануне выборов 23 февраля Мерц заявил, что считает преждевременными разговоры о возможности участия Германии в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины.

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