Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Мерц о европейском контингенте в Украине: нужно извлечь уроки из опыта в Афганистане

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 28 февраля 2025, 18:33
Мерц о европейском контингенте в Украине: нужно извлечь уроки из опыта в Афганистане
ФРИДРИХ МЕРЦ, GETTY IMAGES

Лидер ХДС Фридрих Мерц, который станет следующим канцлером Германии, сдержанно высказался относительно дебатов о европейских войсках в Украине после заключения мирного соглашения.

Источник: Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Европейская правда"

Детали: Мерц пока не верит, что российское руководство готово согласиться на европейские войска на территории Украины в рамках мирного договора или хотя бы соглашения о прекращении огня. Однако Германия, по его словам, сделала бы свой вклад в обеспечение безопасности Украины.

Реклама:

Впрочем, относительно перспективы отправки войск Мерц высказался довольно сдержанно.

"Мы поняли, что не стоит никуда заходить, если не знаешь, как оттуда выйти. Мы должны извлечь уроки из опыта в Афганистане", – сказал он в интервью.

Накануне выборов 23 февраля Мерц заявил, что считает преждевременными разговоры о возможности участия Германии в потенциальном контингенте союзников в рамках гарантий безопасности для Украины.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Канцлер всей Европы: как Германия выбрала главного оппонента Дональду Трампу.

ГерманияУкраинамиротворцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЗеленский при камерах поспорил с Трампом и Вэнсом при камерах
фотоЗеленский показал Трампу фото украинских военных до и после российского плена
Энергетики ввели аварийные отключения света в некоторых регионах
фотоСБУ и полиция предотвратили теракт в Житомире: задержан подросток со взрывчаткой
Правительство изменило порядок бронирования работников от мобилизации
Россия заявила, что США согласились на назначение нового посла РФ
Все новости...
Германия
К 80-й годовщине победы над нацизмом
Мерц встретился с премьером Швеции в Берлине, говорили о поддержке Украины
Киев призывает Берлин как можно быстрее сформировать правительство для решения оборонных вопросов
Последние новости
20:12
Россияне звонят в западные компании с предложением вернуться
19:41
Поблагодарил за "рекламу": этическая комиссия не приняла решение о преподавателе ЛНУ, обвиняемом в притязаниях
19:37
Трамп заявил, что Украина продолжит получать оружие от США
19:35
Трамп при Зеленском заявил, что он и за Украину, и за Россию
19:34
Зеленский возразил Трампу о многих разрушенных городах: "Украина живет и борется"
19:26
видеоЗеленский при камерах поспорил с Трампом и Вэнсом при камерах
19:23
В Украине второй раз за сутки отменили аварийные отключения света
19:21
Трамп: сегодня мы подпишем соглашение по минералам
19:16
фотоЗеленский принес на встречу с Трампом пояс Усика
19:09
В суд направили дело в отношении экс-главы Нацбанка
Все новости...
Реклама:
Реклама: