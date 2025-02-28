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Російська армія поранила трьох людей на Дніпропетровщині

Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 18:50
Російська армія поранила трьох людей на Дніпропетровщині
Наслідки російського обстрілу Синельниківського району. ФОТО З TELEGRAM-КАНАЛУ СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські війська 28 лютого дронами вдарили по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровської області, унаслідок цього поранені троє людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "На Синельниківщині російська армія поранила двох людей – чоловіків 48 і 35 років. Лікуватися вони будуть амбулаторно.

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Атакував агресор загалом дві громади – Межівську та Великомихайлівську. Застосував безпілотники і КАБ. Понівечені дитячий садок, 13 приватних будинків, авто й ЛЕП". 

Деталі: Також є потерпіла в Нікопольському районі, це жінка 84 років. Їй надали допомогу на місці.

 
Наслідки російського обстрілу Нікопольського району
фото з telegram-каналу сергія лисака

Загалом протягом дня ударів в районі зазнали Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька громади. 

Дніпропетровська областьвійнабезпілотники
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