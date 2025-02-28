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Российская армия ранила трех человек на Днепропетровщине

Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 18:50
Российская армия ранила трех человек на Днепропетровщине
Последствия российского обстрела Синельниковского района. ФОТО С TELEGRAM-КАНАЛА СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Российские войска 28 февраля дронами ударили по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области, в результате этого ранены три человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "На Синельниковщине российская армия ранила двух человек – мужчин 48 и 35 лет. Лечиться они будут амбулаторно.

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Атаковал агрессор в целом две громады – Межевскую и Великомихайловскую. Применил беспилотники и КАБ. Изуродованы детский сад, 13 частных домов, авто и ЛЭП".

Детали: Также есть пострадавшая в Никопольском районе, это женщина 84 лет. Ей оказали помощь на месте.

 
Последствия российского обстрела Никопольского района
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Всего в течение дня ударам в районе подверглись Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая громады. 

Днепропетровская областьвойнабеспилотники
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