Российская армия ранила трех человек на Днепропетровщине

Российские войска 28 февраля дронами ударили по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровской области, в результате этого ранены три человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "На Синельниковщине российская армия ранила двух человек – мужчин 48 и 35 лет. Лечиться они будут амбулаторно.

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Атаковал агрессор в целом две громады – Межевскую и Великомихайловскую. Применил беспилотники и КАБ. Изуродованы детский сад, 13 частных домов, авто и ЛЭП".

Детали: Также есть пострадавшая в Никопольском районе, это женщина 84 лет. Ей оказали помощь на месте.

Последствия российского обстрела Никопольского района ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА СЕРГЕЯ ЛИСАКА

Всего в течение дня ударам в районе подверглись Никополь, Мировская, Покровская, Марганецкая громады.