Зеленський – Трампу: Сподіваємось, разом можемо зупинити Путіна

Зеленський і Трамп у 2024 році, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський сказав лідеру США Дональду Трампу, що з правителем РФ Володимиром Путіним – якого він назвав убивцею і терористом – неможливі територіальні компроміси.

Джерело: Зеленський під час зустрічі в Білому домі 28 лютого, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський згадав слова Трампа, який закликав припинити війну.

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"Я вважаю, дуже важливо сказати спочатку ці слова Путіну на початку війни. Тому що він убивця і терорист. Але я сподіваюсь, що ми разом можемо його зупинити", – додав він.

Президент зазначив, що важливо зберегти Україну, її цінності та демократію.

"І, звісно – ніяких компромісів з убивцею щодо нашої території", – сказав Зеленський, маючи на увазі Путіна.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

В рамках візиту заплановане підписання так званої "угоди про надра" – Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.