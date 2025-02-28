Зеленский – Трампу: Надеемся, вместе можем остановить Путина
Президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу, что с правителем РФ Владимиром Путиным – которого он назвал убийцей и террористом – невозможны территориальные компромиссы.
Источник: Зеленский во время встречи в Белом доме 28 февраля, "Европейская правда"
Детали: Зеленский вспомнил слова Трампа, который призвал прекратить войну.
"Я считаю, очень важно сказать сначала эти слова Путину в начале войны. Потому что он убийца и террорист. Но я надеюсь, что мы вместе можем его остановить", – добавил он.
Президент отметил, что важно сохранить Украину, ее ценности и демократию.
В рамках визита запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.