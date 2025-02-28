Зеленский – Трампу: Надеемся, вместе можем остановить Путина

Зеленский и Трамп в 2024 году, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу, что с правителем РФ Владимиром Путиным – которого он назвал убийцей и террористом – невозможны территориальные компромиссы.

Источник: Зеленский во время встречи в Белом доме 28 февраля, "Европейская правда"

Детали: Зеленский вспомнил слова Трампа, который призвал прекратить войну.

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"Я считаю, очень важно сказать сначала эти слова Путину в начале войны. Потому что он убийца и террорист. Но я надеюсь, что мы вместе можем его остановить", – добавил он.

Президент отметил, что важно сохранить Украину, ее ценности и демократию.

В рамках визита запланировано подписание так называемого "соглашения о недрах" – Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления.