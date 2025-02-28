Зеленський показав Трампу фото українських військових до і після російського полону
П'ятниця, 28 лютого 2025, 19:01
Президент України Володимир Зеленський показав Дональду Трампу на зустрічі у Білому домі фото українських полонених, які були у російському полоні.
Джерело: речник президента Сергій Никифоров, також кадри транслювалися в ефірі телемарафону "Єдині новини", пише "Європейська правда"
Президент показав фото військових до і після полону та назвав їх поіменно.
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Нагадаємо, Зеленський прибув у п’ятницю до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Перед цим Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США.