Зеленский показал Трампу фото украинских военных до и после российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский показал Дональду Трампу на встрече в Белом доме фото украинских пленных, которые были в российском плену.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, также кадры транслировались в эфире телемарафона "Единые новости", пишет "Европейская правда"

Президент показал фото военных до и после плена и назвал их поименно.

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Напомним, Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Перед этим Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США.