Трамп при Зеленському заявив, що він і за Україну, і за Росію

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку у вересні 2024 року. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що він виступає за обидві країни – і за Україну, і за Росію.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Трампа на питання про його роль переговорах: "Я посередині. Я хочу вирішити це. Я за обох".

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Деталі: Він додав, що не хоче говорити про когось погано, а хоче вирішити конфлікт.

"Це чудового говорити погано про когось іншого, але я хочу це вирішити. Якщо ми можемо це вирішити – чудово. Якщо ми не можемо цього вирішити – вони повинні будуть боротися до кінця. І хто знає, що трапиться", – сказав Трамп.

Зеленський назвав главу РФ Володимира Путіна убивцею і терористом і наголосив, що з очільником Кремля неможливі територіальні компроміси.

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Президент України також показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні.