Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп при Зеленському заявив, що він і за Україну, і за Росію

Христина Бондарєва, Ірина БалачукП'ятниця, 28 лютого 2025, 19:35
Трамп при Зеленському заявив, що він і за Україну, і за Росію
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку у вересні 2024 року. Фото ілюстративне з сайту ОП

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що він виступає за обидві країни – і за Україну, і за Росію.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова Трампа на питання про його роль переговорах: "Я посередині. Я хочу вирішити це. Я за обох".

Реклама:

Деталі: Він додав, що не хоче говорити про когось погано, а хоче вирішити конфлікт.

"Це чудового говорити погано про когось іншого, але я хочу це вирішити. Якщо ми можемо це вирішити – чудово. Якщо ми не можемо цього вирішити – вони повинні будуть боротися до кінця. І хто знає, що трапиться", – сказав Трамп.

Зеленський назвав главу РФ Володимира Путіна убивцею і терористом і наголосив, що з очільником Кремля неможливі територіальні компроміси.

РЕКЛАМА:

Президент України також показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні. 

ТрампЗеленськийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NBC News: Держдеп США зупинив ініціативу з підтримки енергосистеми України
Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес
ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки
Україна та США не підписали угоду про надра
доповнено, відеоЗеленський достроково залишає Білий дім
фотоЗеленський показав Трампу фото українських військових до і після російського полону
Усі новини...
Трамп
Російського репортера вивели з брифінгу Зеленського і Трампа
Трамп заявив, що Зеленський зневажив США і не готовий до миру
Трамп ухилився від конкретної відповіді, як чинитиме, якщо Путін порушить мирну угоду
Останні новини
00:35
Італія хоче скликати екстрений саміт за участі США та європейських країн
00:26
Адміністрація Трампа може припинити всі поточні постачання військової допомоги в Україну – WP
23:53
Орбан похвалив Трампа за "прагнення миру" під час суперечки в Білому домі
23:33
оновлюєтьсяАрмія РФ масовано атакувала Харків: є влучання на території медичного закладу
23:30
Як українські фільми на Берлінському кінофестивалі лікували європейську втому від війни: огляд
23:14
Каллас про події в Білому домі: Стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера
23:03
Російські війська атакували Одеський район безпілотниками: загинула людина
22:57
Генштаб: На фронті відбулось 83 зіткнення, найактивніше на трьох напрямках
22:43
Шольц і Мерц запевнили, що Україна може покластись на Німеччину
22:28
Очільники ЄС українською мовою підтримали Зеленського після подій у США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: