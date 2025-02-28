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Трамп при Зеленском заявил, что он и за Украину, и за Россию

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 28 февраля 2025, 19:35
Трамп при Зеленском заявил, что он и за Украину, и за Россию
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке в сентябре 2024 года. Фото иллюстративное с сайта ОП

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что он выступает за обе страны – и за Украину, и за Россию.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Трампа на вопрос о его роли в переговорах: "Я посередине. Я хочу решить это. Я за обоих".

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Детали: Он добавил, что не хочет говорить о ком-то плохо, а хочет разрешить конфликт.

"Это замечательного говорить плохо о ком-то другом, но я хочу это решить. Если мы можем это решить – прекрасно. Если мы не можем этого решить – они должны будут бороться до конца. И кто знает, что случится", – сказал Трамп.

Зеленский назвал главу РФ Владимира Путина убийцей и террористом и подчеркнул, что с главой Кремля невозможны территориальные компромиссы.

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Зеленский показал Трампу на встрече фото украинских пленных, которые были в российском плену.

ТрампЗеленскийРосcия
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