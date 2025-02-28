Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати зброю від США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 28 лютого 2025, 19:37
Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати зброю від США
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати американську зброю, але висловив сподівання, що ці поставки будуть не такими великими на тлі його бажання "завершити війну".

Джерело: Трамп сказав у відповідь на запитання BBC під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі в пʼятницю, 28 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи планує Трамп  "відправити більше зброї в Україну, якщо не буде миру", він сказав, що США прагнуть не надсилати багато зброї, а "закінчити війну".

Реклама:

"Відповідь – так. Але, сподіваюся, нам не доведеться надсилати багато (зброї. – Ред.), тому що я з нетерпінням чекаю, щоб це було зроблено швидко", – додав президент США.

У пʼятницю президент України прибув у Білий дім для підписання угоди про використання корисних копалин із Дональдом Трампом.

РЕКЛАМА:

На зустрічі Зеленський сказав Трампу, що з Владіміром Путіним – якого він назвав убивцею і терористом – неможливі територіальні компроміси.

Також глава держави показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні. 

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NBC News: Держдеп США зупинив ініціативу з підтримки енергосистеми України
Сенатор Грем про зрив угоди про надра: Зеленський має змінитися або прислати того, з ким можна вести бізнес
ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки
Україна та США не підписали угоду про надра
доповнено, відеоЗеленський достроково залишає Білий дім
фотоЗеленський показав Трампу фото українських військових до і після російського полону
Усі новини...
Трамп
Російського репортера вивели з брифінгу Зеленського і Трампа
Трамп заявив, що Зеленський зневажив США і не готовий до миру
Трамп ухилився від конкретної відповіді, як чинитиме, якщо Путін порушить мирну угоду
Останні новини
00:35
Італія хоче скликати екстрений саміт за участі США та європейських країн
00:26
Адміністрація Трампа може припинити всі поточні постачання військової допомоги в Україну – WP
23:53
Орбан похвалив Трампа за "прагнення миру" під час суперечки в Білому домі
23:33
оновлюєтьсяАрмія РФ масовано атакувала Харків: є влучання на території медичного закладу
23:30
Як українські фільми на Берлінському кінофестивалі лікували європейську втому від війни: огляд
23:14
Каллас про події в Білому домі: Стало зрозуміло, що вільний світ потребує нового лідера
23:03
Російські війська атакували Одеський район безпілотниками: загинула людина
22:57
Генштаб: На фронті відбулось 83 зіткнення, найактивніше на трьох напрямках
22:43
Шольц і Мерц запевнили, що Україна може покластись на Німеччину
22:28
Очільники ЄС українською мовою підтримали Зеленського після подій у США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: