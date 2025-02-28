Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати зброю від США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати американську зброю, але висловив сподівання, що ці поставки будуть не такими великими на тлі його бажання "завершити війну".

Джерело: Трамп сказав у відповідь на запитання BBC під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі в пʼятницю, 28 лютого, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи планує Трамп "відправити більше зброї в Україну, якщо не буде миру", він сказав, що США прагнуть не надсилати багато зброї, а "закінчити війну".

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"Відповідь – так. Але, сподіваюся, нам не доведеться надсилати багато (зброї. – Ред.), тому що я з нетерпінням чекаю, щоб це було зроблено швидко", – додав президент США.

У пʼятницю президент України прибув у Білий дім для підписання угоди про використання корисних копалин із Дональдом Трампом.

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На зустрічі Зеленський сказав Трампу, що з Владіміром Путіним – якого він назвав убивцею і терористом – неможливі територіальні компроміси.

Також глава держави показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні.