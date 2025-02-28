Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов

Трамп заявил, что Украина продолжит получать оружие от США

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 28 февраля 2025, 19:37
Трамп заявил, что Украина продолжит получать оружие от США
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать американское оружие, но выразил надежду, что эти поставки будут не такими большими на фоне его желания "завершить войну".

Источник: Трамп сказал в ответ на вопрос BBC во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 28 февраля, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос, планирует ли Трамп "отправить больше оружия в Украину, если не будет мира", он сказал, что США стремятся не отправлять много оружия, а "закончить войну".

Реклама:

"Ответ – да. Но, надеюсь, нам не придется посылать много (оружия. – Ред.), потому что я с нетерпением жду, чтобы это было сделано быстро", – добавил президент США.

В пятницу президент Украины прибыл в Белый дом для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых с Дональдом Трампом.

РЕКЛАМА:

На встрече Зеленский сказал Трампу, что с Владимиром Путиным – которого он назвал убийцей и террористом – невозможны территориальные компромиссы.

Также глава государства показал Трампу на встрече фото украинских пленных, которые были в российском плену.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоЗеленский при камерах поспорил с Трампом и Вэнсом при камерах
фотоЗеленский показал Трампу фото украинских военных до и после российского плена
Энергетики ввели аварийные отключения света в некоторых регионах
фотоСБУ и полиция предотвратили теракт в Житомире: задержан подросток со взрывчаткой
Правительство изменило порядок бронирования работников от мобилизации
Россия заявила, что США согласились на назначение нового посла РФ
Все новости...
Трамп
Трамп при Зеленском заявил, что он и за Украину, и за Россию
Зеленский возразил Трампу о многих разрушенных городах: "Украина живет и борется"
Зеленский при камерах поспорил с Трампом и Вэнсом при камерах
Последние новости
20:33
Китай пригрозил "всеми возможными мерами" в ответ на новые пошлины США
20:33
Зеленский досрочно покидает Белый дом
20:25
Российского репортера вывели с брифинга Зеленского и Трампа
20:24
Трамп заявил, что Зеленский пренебрег США и не готов к миру
20:23
Трамп уклонился от конкретного ответа, как поступит, если Путин нарушит мирное соглашение
20:20
Нацбанк показал, каким будет курс доллара и евро после выходных
20:12
Россияне звонят в западные компании с предложением вернуться
19:41
Поблагодарил за "рекламу": этическая комиссия не приняла решение о преподавателе ЛНУ, обвиняемом в притязаниях
19:37
Трамп заявил, что Украина продолжит получать оружие от США
19:35
Трамп при Зеленском заявил, что он и за Украину, и за Россию
Все новости...
Реклама:
Реклама: